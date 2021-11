Jest nowy żużlowiec Orła Łódź z Wybrzeża. Kapitan też zostaje w Orle

W barwach Orła będzie startował Michał Gruchalski, który w minionym sezonie bronił barw Wybrzeża Gdańsk. W 15 meczach notował średnio 1,136 punktu na wyścig. Kontrakt z klubem przedłużył też kapitan Orła Norbert Kościuch.

– Do Orła przymierzany był także Grzegorz Zengota, ale doszliśmy do wniosku, że dwóch seniorów Polaków w drużynie Orła wystarczy – powiedział sponsor Orła Witold Skrzydlewski. – Konkurencją dla Norberta Kościucha i Marcina Nowaka będzie Michał Gruchalski. Niebawem przedstawimy kolejnych zawodników. Nie jest to skład marzeń. Myślę, że wielu zawodników, którzy podpisywali wirtualne kontrakty z innymi klubami, będzie miało o czym myśleć.

Zawodnicy Orła mogą być pewni, że będą rozliczeni z klubem na koniec sezonu. – Żużlowcy, którzy startowali u nas w tym roku zostali rozliczeni z klubem 5 września, myślę, że w przyszłym roku będzie to termin późniejszy, bo Orzeł pojedzie w play-off - mówił Witold Skrzydlewski.

Klub wprowadza vouchery dla kibiców. Ktoś, kto uzbiera paragony za zakup kwiaty w kwiaciarniach H. Skrzydlewska na kwotę 400 zł, będzie mógł odebrać bilet na dowolny mecz żużlowy. Przypominamy, że kwiaciarnia otwarta przy stadionie przeznacza cały zysk na klub żużlowy.

Wcześniej z Orłem kontrakty podpisali: Luke Becker, Brady Kurtz, Piotr Pióro, Mateusz Dul, Aleksander Grygolec oraz Jakub Sroka. Aleksandr Łoktajew przenosi się z Orła Łódź do SpecHouse PSŻ-u Poznań

– Cieszy, że kapitan drużyny Norbert Kościuch przedłużył kontrakt na kolejny, trzeci sezon z Orłem – mówił trener Adam Skórnicki. – Transfery polskich zawodników mamy zakończone. Michał Gruchalski pokazał, że ma duży potencjał, w meczu z nami zastępował Jakuba Jamroga. Nie jest to skład marzeń, ale mamy zespół, który spełni marzenia i awansuje do play-off. Jeżeli zrobimy wiele rzeczy poprawnie, to nasi zawodnicy mogą stworzyć zespół, o którym marzyliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są dzisiaj przed nami będą czuli w trakcie sezonu nasz oddech na plecach.

Norbert Kościuch jest doskonale znany w Łodzi. – Dostałem kolejny raz pakiet zaufania od prezesa Skrzydlewskiego – mówił popularny Norbi. – Moje poprzednie sezony nie były idealne, stać mnie na trochę więcej. Chcę jeździć tak, jak w 2019 roku.

Głos zabrał też nowy zawodnik. – Muszę się pokazać w 200 procentach w Orle – mówił Michał Gruchalski. – Liczę, że ten sezon będzie sezonem życia.

Dwaj żużlowcy Piotr Pióro i Mateusz Dul pomagali sponsorowi klubu podczas Wszystkich Świętych. – Uzyskali porządny wynik finansowy - zakończył Witold Skrzydlewski.

