Jeszcze się nie urodził, a już walczy o życie. Historia Frania ze Skierniewic i jego rodziny

Jeszcze się nie urodził, a już walczy o życie

Joanna Gałka-Zembrzucka, mama Franka i dwóch córeczek, urodziła się i wychowywała w Skierniewicach. Działała w wolontariacie i pomagała potrzebującym. Teraz ona i jej rodzina potrzebują pomocy.

– W kwietniu pojechaliśmy na badania kontrolne ciąży. Ich wyniki były dla nas ciężkim szokiem. Mamy już dwie wspaniałe córki – Alę i Tosię, i obydwoje z mężem bardzo się cieszyliśmy, że w naszej rodzinie pojawi się Franek. Tymczasem okazało się, że nasz synek jest śmiertelnie chory. Cierpi na zespół prawostronnego izomeryzmu – mówi pani Joanna.

Co oznacza to trudne określenie medyczne? Oznacza to, że narządy w brzuszku i klatce piersiowej Frania nie ułożyły się prawidłowo. Serduszko jest po prawej stronie, żołądek po lewej, najprawdopodobniej chłopczyk nie ma śledziony. Franio ma nieprawidłowy spływ żył płucnych do żyły ramienno- głowowej lewej, ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej, podwójny odpływ z prawej komory, podzastawkowe i zastawkowe zwężenie pnia płucnego. Brzmi strasznie. I wady te wymagają bardzo szybkiej interwencji niemieckich kardiochirurgów.