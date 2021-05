Jewhen Radionow nie będzie się cieszył jeśli strzeli gola

W sezonie 2016/2017 pochodzący z Ukrainy piłkarz zdobył 19 goli dla ŁKS w III lidze, w kolejnym drugoligowym 12. Z kolei w I lidze (2018/2019) zapisał na swoim koncie trzy gole. Po awansie łodzian do ekstraklasy rozegrał jedynie dwa mecze, ostatni 7 grudnia 2019 roku i przeniósł się do Puszczy Niepołomice, gdzie występuje do dziś. Nigdy jednak nie ukrywał swojego przywiązania do klubu z alei Unii, przeciwko któremu powinien wystąpić w najbliższą niedzielę (16 maja). - Bardzo bym chciał wyjść na boisko - mówi popularny Żenia. - Jeśli jednak strzele gola, nie będę manifestował radości. To z dużego szacunku dla ŁKS. Ten klub jest mi bardzo bliski, tu nigdy się nic nie zmieni. Śledzę na bieżąco wyniki drużyny. Mam kontakt z niektórymi chłopakami z którymi razem grałem, choćby Maciejem Wolskim, czy Dawidem Arndtem. Pyta pan, czemu ostatnio im nie idzie. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo właściwie oceni trzeba to zrobić od kuchni. Fakt, nie układa im się, choć piłkarzom bardzo zależy na awansie. Może presja jest dla nich zbyt duża i nie dają rady jej udźwignąć? Sami zapewne też wywierają na siebie presję. W każdy razie na razie jest topornie. W piłce nożnej czasem tak bywa, że jak idzie to idzie, a jak jak się wpadnie w dołek, to niezwykle ciężko jest się potem z niego wygrzebać.