Jeziorsko: plan weekendowej wycieczki dla aktywnych

Końcówka lata to idealny czas, aby naładować baterie na nadchodzące zimne miesiące. Zamiast kolejnego wypadu nad Zalew Sulejowski, wspólnie z Województwem Łódzkim przygotowaliśmy dla Was trasę wycieczki nad Jeziorsko i zachodniej części województwa łódzkiego. Będzie na sportowo. Jedziecie z nami?

Zbiornik Jeziorsko - największy akwen łódzkiego Polska centralna nie jest znana z licznych, naturalnych jezior. Może dlatego największy zbiornik wodny (aż 42 km kwadratowe) w województwie łódzkim jest... sztuczny! Jednak niech Was nie zwiedzie stereotypowe myślenie, że skoro natura samodzielnie nie stworzyła Jeziorska, to wcale nie jest w tym miejscu obecna. "Sieradzkie morze", bo tak wiele osób nazywa to sztuczne jezioro, powstało przez przegrodzenie zaporami pradoliny rzeki Warty i niespodziewanie stało się ostoją dla dzikiej przyrody, w szczególności dla ponad 250 gatunków ptaków. Zbiornik pełni także wiele funkcji ekologicznych, a jego infrastruktura z roku na rok rozbudowuje się coraz bardziej. Dzień 1: Klimatyczny Sieradz Wycieczkę proponujemy rozpocząć od Sieradza. Mimo, że miasto wydaje się niepozorne - wcale takie nie jest! Znajdziecie tu mnóstwo ciekawych miejsc do odkrycia. Zacznijmy od tego, że Sieradz to miasto o ponad tysiącletniej historii, czego dowody możecie obejrzeć podczas zwiedzania, np. Wzgórza Zamkowego. We Wzgórzu kryją się fragmenty dawnego Zamku Królewskiego, zawierające ceglaną rotundę z XIII wieku. Jeśli macie ochotę na więcej, niedaleko znajduje się Sieradzki Park Etnograficzny, czyli skansen,

w którym obejrzycie zrekonstruowane starodawne domy, stodoły oraz zagrody (zobacz CENNIK). Na koniec rzućcie okiem na przepięknie odnowiony Sieradzki Rynek. Urzeka w nim czar starego miasta oraz piękno kamieniczek, szczególnie Kamienicy pojagiellońskiej z XVI wieku, która mieści w sobie Muzeum Okręgowe. Rynek to też świetne miejsce na spróbowanie lokalnej, smakowitej (i taniej) kuchni oraz relaks w atmosferze małego miasta.

Jeśli podróżujesz z dziećmi: po drodze do Sieradza odwiedźcie Zduńską Wolę. Znajduje się tam znakomity Skansen Lokomotyw, w którym obejrzycie eksponaty techniki kolejowej, m.in. jedyny w Polsce parowóz Ty246 wyposażony w automatyczny podajnik węgla do paleniska. Polecamy zwiedzanie z przewodnikiem, który zabierze całą Waszą rodzinę w niesamowitą podróż po historii polskich kolei.

Dzień 1: Spływ kajakowy Po rozrywkach kulturalnych, czas na odrobinę sportu. Sieradz, położony nad Wartą przy ujściu rzeki Żegliny to znakomita baza wypadowa na spływ kajakowy. Odcinek do Zbiornika Jeziorska to około 20 km spływu z prądem rzeki, co zapewni Wam cały dzień przyjemnej, aktywnej rozrywki. Podczas pokonywania trasy, możecie podziwiać przyrodę nabrzeża Warty i kilka charakterystycznych punktów, jak np. prom w Dzigorzewie i ujście rzeki Myi. Ostatnim punktem orientacyjnym jest most drogowy przy mieście Warta, za którym swój początek ma zbiornik Jeziorsko. Kajakami wpłyniecie prosto między wyspy rezerwatu przyrody...

Dzień 2: Jeziorsko Jak już wspominaliśmy, zbiornik Jeziorsko to przede wszystkim ornitologiczny rezerwat przyrody. Jeśli uwielbiacie obserwować ptaki lub fotografujecie dziką naturę - rezerwat jest zdecydowanie miejscem dla Was. Południowa część zbiornika to ostoja dla ogromnej ilości gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych. Dzięki temu zbiornik w Łódzkiem to miejsce o znaczeniu europejskim. Główne stanowisko lęgowe posiada tu czapla biała. Poza nią urzęduje tutaj: bocian czarny, podróżniaczek, batalion, gęś gęgawa, mewa mała, srebrzysta i pospolita, a także wiele gatunków kaczki, czy perkozy. Późnym latem możecie się tu spodziewać właśnie czapli białej, bociana czarnego, czy żurawi lub blaszkodziobych. Nie zapomnij: lornetki, bądź aparatu z odpowiednim teleobiektywem, ponieważ rezerwat jest rozległy, a ptaki można łatwo spłoszyć podpływając zbyt blisko. Dzień 2: Rozrywki w Porcie Jachtowym Ostrów Warcki

Jeśli wciąż mało Wam ruchu - w sezonie w Porcie Jachtowym w Ostrowie Warckim znajdziecie sporo innych, wodnych rozrywek. Możecie wypożyczyć tutaj rowery wodne, jachty, tradycyjne łodzie, skutery bądź motorówki. Znajdziecie też miejsce, gdzie rozegracie mecz siatkówki, czy ping-ponga. Niedaleko Portu znajduje się pole namiotowe w przystępnych cenach.

Dla spragnionych odrobiny historii: polecamy dodatkowy wypad na zwiedzanie okolicznych kościołów. Na szczególną uwagę zasługuje Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni. Drewniana konstrukcja budowli pochodzi z 1556 r, a obok niej stoi zabytkowa dzwonnica z przełomu XIX i XX wieku. Jak dojechać? Opcje dojazdu są, oczywiście, różne i zależą od Waszych planów, jak i długości wycieczki. Poniżej sugerujemy parę rozwiązań transportowych: SAMOCHÓD Jeśli zdecydujecie się na podróż do Sieradza samochodem, proponujemy wyjazd z Łodzi od strony Pabianic i wybór bezpiecznej i szybkiej trasy S8. Czas przejazdu według map Google to około 1h. Należy, jednak uwzględnić ewentualny powrót po samochód, który zostawicie

w Sieradzu.

TRANSPORT PUBLICZNY Do Sieradza w czasie około 1,5h bezpiecznie dojedziecie pociągiem, wielu przewoźników oferuje swoje usługi na tej trasie. Z kolei z Jeziorska do Łodzi można wrócić PKS - przez Sieradz lub bezpośrednim busem do/z Łodzi kursującym do miasta Warty, położonego nad brzegiem Zbiornika. Trasa alternatywna: A może zamiast kajaków postawić na inny rodzaj wycisku fizycznego? Jeśli jesteście zapalonymi kolarzami, spróbujecie dojechać do Jeziorska na rowerach. To około 4 h drogi przez Konstantynów Łódzki i małe, przydrożne miejscowości. W ten sposób połączycie aktywność z odkrywaniem zachodniej części województwa łódzkiego. Cykl zrealizowano pod patronatem Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego we współpracy z Województwem Łódzkim



