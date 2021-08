Jubileusz 40-lecia pracy Kazimierza Kowalskiego [ZDJĘCIA]

Obchodzi Pan jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Jakie to były lata?

Gdyby doliczyć do tego moje, nie do końca, amatorskie działania, to tych lat wyszłoby więcej. Dla mnie to był wspaniały, cudowny czas. Wszystko zaczęło się w mojej młodości, a młodość to najpiękniejszy okres w życiu. Byli wtedy inni ludzie. Dorastałem w atmosferze wspaniałych pedagogów, artystów, których już w większości niestety nie ma. Choćby Henryk Debich, Henryk Czyż, Władysław Malczewski, Antoni Majak.

Pan dorastał w domu o artystycznych korzeniach. To miało wpływ na pana życie?

Ogromny! Pamiętam Teatr imienia Jaracza, w którym wystawiano przedstawienia operowe. Przyjeżdżała tam Opera Bytomska ze wspaniałymi artystami: Andrzejem Hiolskim, Bogdanem Paprockim, Antonim Majakiem. Teatr imienia Jaracza wystawiał między innymi "Krakowiaków i górali". W tym spektaklu rolę Bryndasa grał mój tata, Wiesław Wierusz-Kowalski. To był początek mojego życia artystycznego u jego boku. Potem w latach sześćdziesiątych były to wspaniałe zespoły jazzowe Zygmunta Wicharego, Carmen Moreno. Już wtedy kręciłem się na scenie estradowej.