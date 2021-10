Jubileuszowa pielgrzymka osób życia publicznego do bazyliki archikatedralnej łódzkiej ZDJĘCIA 5.10.2021

Jubileuszowa pielgrzymka osób życia publicznego

We wtorek 5 października odbyła się Jubileuszowa pielgrzymka osób życia publicznego. Pojawili się przedstawiciele parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz radnych. Udział w pielgrzymce brali udział również przedstawiciele służb mundurowych, a także związków zawodowych.

Jubileuszowa pielgrzymka osób życia publicznego rozpoczęła się o godzinie 17.00 konferencją bp. Piotra Jareckiego pod tytułem, "Kluczem jest wychowanie i kultura". Godzinę później odbyła się msza pod przewodnictwem i z homilią abp. Grzegorza Rysia. Po mszy miejsce miała procesja z relikwiami św. Faustyny z bazyliki archikatedralnej do pomnika Patronki Łodzi.

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA, PATRONKA ŁODZI

Helena Kowalska, czyli święta Faustyna z Łodzią związana była od 1922 roku. Patronka Łodzi w wieku 17 lat przyjechała z rodzinnego Głogowca w poszukiwaniu pracy. Tu też mieszkała do lipca 1924 roku kiedy to wyjechała do Warszawy, gdzie wstąpiła do klasztoru. Święta Faustyna do Łodzi już nie wróciła.