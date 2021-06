Julia Dolna z AKS Piotrków trzecia w Europie. Największy sukces w karierze

Julia Dolna, startująca na turnieju w Sofii w wadze 42 kg, co prawda przegrała pierwszą walkę z rodaczką Mają Majdańską, ale dzięki wygranej w repasażu z Rumunką Dragan uzyskała prawo rywalizacji w pojedynku o brązowy medal. W nim nie dała szans Holenderce van Doorn i zasłużenie stanęła na podium mistrzostw Europy U-15. Na turniej w Bułgarii zakwalifikowała się wygrywając w połowie maja zawody w Pelplinie.

– Bardzo się cieszymy, że kobieca sekcja Atletycznego Klubu Sportowego tak prężnie się rozwija. Julii należą się ogromne brawa, tym bardziej, że to jest jej pierwszy sezon w starszej grupie wiekowej – mówi Marcin Cejnóg, prezes Atletycznego Klubu Sportowego. – Dzięki regularniej, sumiennej pracy, dziewczyny robią stałe postępy. Wśród kadetek mamy m.in. właśnie Julię Dolną i Wiktorię Jaroniek, a w szeregach juniorek Nikolę Dytrych i Patrycję Wochnę, które już są medalistkami seniorskich mistrzostw Polski. Tak wspaniałe wyniki to przede wszystkim zasługa zawodniczek i trenerów, ale sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia rodziców i sponsorów, za co ogromnie dziękujemy.

Niebawem w ważnych międzynarodowych zawodach będzie można oglądać inną zapaśniczkę Atletycznego Klubu Sportowego, Wiktorię Jaroniek, która wystartuje w mistrzostwach Europy kadetów. Turniej odbędzie się 14 – 20 czerwca w bułgarskim Samokowie. ą