Julia Sobczyńska z Łasku zachwyca w TOP MODEL. Wygrała wtorkowy panel programu TOP MODEL ZDJĘCIA, VIDEO sib

Czy Julia Sobczyńska z Łasku zrobi międzynarodową karierę jak Anja Rubik, do której porównują ją fani programu TOP MODEL? Ma na to szansę. Właśnie po raz kolejny zachwyciła jury i gości programu TOP MODEL. To właśnie jej zdjęcie wygrało wtorkowy odcinek i zapewniło dalszy udział w programie.