Julia Szczurowska w przyszłym sezonie będzie reprezentowała barwy Grot Budowlanych Łódź!

Atakująca urodziła się 29 lipca 2001 roku w Olsztynie. W wieku 16 lat zadebiutowała na parkietach Ligi Siatkówki Kobiet. W wygranym meczu przeciwko BKS Profi Credit Bielsko-Biała została wyróżniona statuetką dla najlepszej zawodniczki spotkania. Tym samym została najmłodszą siatkarką w historii Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, która otrzymała taką nagrodę. Uczęszczała do elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Szczyrku. Następnie reprezentowała barwy Impelu Wrocław. Kolejnym przystankiem w jej karierze była liga francuska i występy w RC Cannes, z którym zdobyła złoty medal mistrzostw Francji oraz Superpuchar Francji. Od 2020 roku była związana z Energą MKS Kalisz. To właśnie z tym klubem wywalczyła mistrzostwo Polski Juniorek, a wraz z seniorkami zakończyła sezon 2020/2021 na siódmy miejscu.

- Do Grot Budowlanych przyciągnął mnie głód gry i przede wszystkim wygrywania. To zespół młodych, ambitnych zawodniczek i bardzo chcę do niego należeć! Chcę skupić się na swoim dalszym rozwoju i jestem pewna, ze Łódź da mi do tego warunki. Jestem gotowa na ciężką pracę i walkę do samego końca. Mam nadzieje, ze kibice wesprą nas z trybun w przyszłym sezonie, bo mecze Budowlanych zawsze kojarzyła mi się z „głośnymi" trybunami – powiedziała Julia Szczurowska.

- Julia to prawdziwa wojowniczka, młoda Polka z charakterem i ogromną siłą ataku, doskonale pasująca do naszego projektu. Cieszę się, że w przyszłym sezonie będzie walczyła z betką na piersi, bo wiem, że będzie to walka z pełnym zaangażowaniem – dodaje prezes Marcin Chudzik.