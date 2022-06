Jutro Polska – Niemcy na ŁKS w Łodzi, sprzedano 10 tys. biletów, a później Ukraina na ŁKS

Jutro o godzinie 18:00 litewski sędzia Manfredas Lukjancukas rozpocznie pierwszy międzynarodowy mecz piłkarski na nowym stadionie przy al. Unii. Młodzieżowa reprezentacja Polska do lat 21 zagra z Niemcami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w 2023 roku w Rumunii i Gruzji. Jeśli Polacy wygrają, zapewnią sobie udział w barażowych spotkaniach do europejskiego czempionatu.

Wciąż można kupować bilety na to spotkanie, ale już możemy spodziewać się wysokiej frekwencji. Do tej pory sprzedano bowiem ponad 10 tysięcy wejściówek. Stadion Miejski im. Władysława Króla liczy ponad 18 tysięcy miejsc.

Bilety są dostępne za pośrednictwem portalu www.laczynaspilka.pl oraz w kasach Atlas Areny. Jutro, w dniu meczu od godziny 12 będzie można je kupić również w kasach stadionowych. Otwarte będą dwa stanowiska. Ceny wejściówek to 20 zł (I kategoria), 15 zł (II kategoria oraz NPSP) i 7 zł (ulgowe, do 15 roku życia).