Jutro ważna data dla kibiców Widzewa. Karnety w sprzedaży, urodziny po Turcji, zbiórka wśród fanów

Kibice już się niecierpliwili, ale wreszcie się doczekali. Jesteśmy pewni, że tak jak w poprzednich rundach, karnety na Widzew rozejdą się jak ciepłe bułeczki.

W przyszłą środę zawodnicy Widzewa Łódź wyjadą na zgrupowanie do Turcji, gdzie będą kontynuować przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

Wylot zaplanowano na 11 stycznia z lotniska w Berlinie. Zawodnicy wraz ze sztabem zameldują się w Royal Seginus Hotel w prowincji Antalya w południowo-zachodniej Turcji. Widzewiacy podczas 11-dniowego obozu rozegrają trzy mecze kontrolne. Doszło do jednej zmiany: zamiast meczu z rumuńskim Petrolulem Ploeszti dojdzie do spotkania za węgierskim Paksi FC. To zespół, który w swej rodzimej lidze potrafił pokonać m.in. Ujpest Budapeszt 3:1, a z liderem tabeli – Ferencvarosem Budapeszt przegrał po walce tylko 2:3, choć prowadził 2:1. Trenerem jest Robert Waltner.

Rywalami czerwono-biało-czerwonych będą zatem: Paksi SE (14 stycznia), 6. zespół węgierskiej ekstraklasy, Dynamo Czeskie Budziejowice (17 stycznia), zajmujący obecnie 13. miejsce w Fortuna Lidze oraz Dinamo Batumi (20 stycznia), aktualny wicemistrz Gruzji. Trzeba przyznać, że rywale są z wysokiej półki.

Drużyna wróci do Polski 21 stycznia bezpośrednim lotem do Warszawy. Dwa dni później trener Janusz Niedźwiedź obchodzić będzie 41 urodziny. Ciekawe, jaki prezent dla swego ukochanego trenera przygotuje drużyna?

Widzew trenuje w Wiśniowej Górze. Z widzewiakami trenują Wasyl Łytwynenko, Patryk Lipski oraz Kristoffer Normann Hansen. Cała trójka została wystawiona na listę transferową. Na pierwszym treningu było 27 zawodników. Bramkarze: Wasyl Łytwynenko, Heinrich Ravas, Jakub Wrąbel. Obrońcy: Andrejs Ciganiks, Bożidar Czorbadżijski, Martin Kreuzriegler, Fabio Nunes, Hubert Lenart, Mato Milos, Patryk Stępiński, Serafin Szota, Krystian Szymocha, Paweł Zieliński, Mateusz Żyro. Pomocnicy: Dominik Kun, Marek Hanousek, Juliusz Letniowski, Patryk Lipski, Kristoffer Normann Hansen, Bartłomiej Pawłowski, Łukasz Plichta, Jakub Sypek, Ernest Terpiłowski, Filip Zawadzki. Napastnicy: Mateusz Kempski, Jordi Sanchez, Łukasz Zjawiński.

Widzew czeka na rundę wiosenną i zbiera pieniądze. We wtorek 3 stycznia rozpoczęła się naprawa drogi prowadzącej do ośrodka szkoleniowego przy ulicy Małachowskiego. Wkrótce rozpoczną się także remonty przestrzeni stadionowych na drugim i trzecim piętrze Serca Łodzi, a w przyszłości pieniądze z funduszu pomogą w budowie nowego ośrodka treningowego w Bukowcu. Pomóc w naprawach mogą również kibice wpłacając środki na fundusz „Widzew Plus”. Dla wszystkich posiadaczy abonamentów na mecze domowe Widzewa zostaną przygotowane dedykowane karnety kolekcjonerskie, z których zysk w całości zostanie przekazany na fundusz infrastrukturalny. ą