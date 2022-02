Już 10 tys. uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim. Na dworcach wciąż bez tłoku

Na dworcach Łódź Fabryczna i Kaliska działają punkty informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Jest też dobrze zaopatrzony punkt recepcyjny w Łódzkim Domu Kultury. Korzystają z nich już Ukraińcy, ale na razie w Łodzi nie ma tłumów przybyszów.

Do punktu informacyjnego na dworcu Łódź Fabryczna w poniedziałek cały dzień podchodzili Ukraińcy, choć kolejek nie było. Pani Oksana do punktu informacyjnego na Dworcu Łódź Fabryczna przyszła czekając na pociąg do Warszawy. Mimo braku znajomości polskiego udało jej się dowiedzieć jakie musi wypełnić formalności. Jej mąż został na Ukrainie. Ona sama wyjechała z obwodu łuckiego z trójką dzieci w wieku 5, 10 i 15 lat, gdy bomby zaczęły spadać coraz bliżej jej miejscowości. Pierwszą noc spędzili w Łodzi skierowani przez znajomych do kolejnych ludzi.