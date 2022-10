Już dziś polskie siatkarki mogą zapewnić sobie awans do ćwierćfinału mundialu

Po porażce z Serbią mieliśmy nosy spuszczone na kwintę, ale wystarczył jeden koncertowy mecz z USA, by szanse polskich siatkarek w mistrzostwach świata odmieniły się o 180 stopni. Teraz jesteśmy na ustach wszystkich, a co ważniejsze już dziś po meczu z Kanadą (początek w piątek o 20.30 w Atlas Arenie) możemy zapewnić sobie awans do czołowej ósemki mundialu.

Aktualna tabela naszej grupy

1. Serbia 7-0 20 21-2

2. Turcja 6-1 17 20-7

3. USA 5-2 15 15-8

4. Polska 4-3 13 15-10

5. Kanada 4-3 11 12-13

6. Tajlandia 4-3 10 14-13

7. Dominikana 3-4 11 14-13

8. Niemcy 3-4 10 11-14

W piątek grają: Serbia - Tajlandia, USA - Turcja, Dominikana - Niemcy, Polska - Kanada. Jeśli zwycięstwa odniosą drużyny Serbii, Niemiec i oczywiście Polski, awans mieć będziemy pewny.

Nasze typy: Serbia - Tajlandia 3:0, USA - Turcja 1:3, Dominikana - Niemcy 2:3, Polska - Kanada 3:1. Jeśli takie padną wyniki, tabela będzie wyglądać następująco

1. Serbia 8-0 23 24-2

2. Turcja 7-1 20 23-8

3. Polska 5-3 16 18-11

4. USA 5-3 15 16-11

5. Kanada 4-4 11 13-16

6. Tajlandia 4-4 10 14-16

7. Dominikana 3-5 12 16-16

8. Niemcy 4-4 12 14-16