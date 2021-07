Kadetki AKS Piotrków najlepsze w Polsce. Kadeci w ścisłej czołówce

Młode zapaśniczki AKS wywalczyły w Łodzi trzy medale, zdecydowanie dominując w niższych kategoriach wagowych. Julia Dolna zdobyła złoto, a Kinga Jaroniek srebro w wadze 43 kg. Wiktoria Jaroniek, etatowa reprezentantka Polski, nie miała sobie równych w wadze 46 kg. Wysokie, piąte miejsca zajęły Olga Jarosińska (kat. 43 kg) i Karina Dolna (kat. 65 kg), co mocno przyczyniło się do tego, że AKS triumfował w klasyfikacji klubowej. Piotrkowskie kadetki potwierdziły tym samym, że w kraju należą do ścisłej czołówki. Taki sam sukces odniosły w 2018 roku, wygrywając Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która wówczas odbyła się w Krotoszynie.

Przynależność do ścisłej krajowej czołówki potwierdzili także piotrkowscy kadeci, którzy w klasyfikacji klubowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zajęli trzecie miejsce. Warto dodać, że do zwycięskiej ekipy z Poznania stracili tylko jeden punkt! Zawodnicy AKS w Łodzi wywalczyli dwa medale (srebrny – Mateusz Dawid w kat. 65 kg i brązowy Patryk Robaszek w kat. 80 kg) i aż trzy piąte miejsca (Adam Pluta w kat. 45 kg, Kacper Chodakowski w kat. 60 kg i Adrian Nurkowski w kat. 71 kg).