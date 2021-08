Kajetano Kapitano. Mistrz olimpijski Kajetan Duszyński jest doktorantem krystalografii białek

Gdy Kajetan Duszyński ruszał w Tokio na ostatniej zmianie w mieszanej sztafecie 4x400 wszyscy kibice oglądający transmisję w TVP słyszeli podniecony głos redaktora Przemysława Babiarza: „Rusza Kajetan Duszyński, Kajetano, Kapitano do przodu”. Na przeciwległej prostej Babiarz krzyczał: „Kajetanie, spokojnie, trzymaj nerwy na wodzy, a potem zaatakuj na ostatniej prostej”. Chwilę później przed ostatnią prostą: „Kajetan natchniony, skupiony”. A tuż przed linią mety i na samej kresce: „Rusza Kajetan, w niesamowitym rytmie. Będzie złoto, czy ja śnię?”.

Nie, Przemysław Babiarz nie śnił, tak jak nie spała cała Polska przed telewizorami. Kto chciał, prosił najwyżej żonę lub dziewczynę, by go uszczypnąć. Większość nie kryła wzruszenia. Bo to była niespodzianka, na którą niewielu liczyło.

Polska dzięki sztafetowej czwórce: Karol Zalewski (AZS AWF Katowice), Natalia Kaczmarek (AZS Wrocław), Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice), Kajetan Duszyński (AZS Łódź) zdobyła pierwszy złoty medal na igrzyskach w Tokio.