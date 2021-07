Kamil Majchrzak i Aleksander Orlikowski w ćwierćfinale mistrzostw Polski

Spotkania na korcie centralnym kończyły się zwycięstwami wyżej notowanych zawodników. Wiktoria Rutkowska nie ukończyła meczu z Katarzyną Kawą przy stanie 4:6, 0:4. Z kolei trzykrotna mistrzyni Polski – łodzianka Magdalena Fręch ograła Marcelinę Podlińską 6:1, 6:2.

- Nie był to łatwy mecz. Marcelina grała dobrze, a początek drugiego seta był wyrównany. W Bytomiu postawiłam na tylko singla z racji tego, aby odpowiednio przygotować się do zawodów w Gdyni, ponieważ miałabym za mało czasu na regenerację – skwitowała Fręch.

W turnieju panów również obyło się bez niespodzianek. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Kacper Żuk gładko wygrali mecze drugiej rundy. Pierwszy stracił tylko dwa gemy z Dominikiem Nazarukiem, a broniący tytułu Żuk wygrał z Maciejem Ziomberem 6:2, 6:2.

Kamil Majchrzak i broniący tytułu Kacper Żuk zapewnili sobie premie w wysokości 8 tysięcy złotych. Tenisista AZSŁódź pokonał w meczu drugiej rundy Dominika Nazaruka 6:1, 6:1, w pierwszej rundzie wyeliminował Szymona Kielana (Pabianicki Klub Tenisowy) 6:1, 7:6 (7).

- Wynik może na to nie wskazuje, ale było wiele zaciętych gemów, w których na szczęście przechyliłem szalę na swoją korzyść. Lepiej serwowałem, miałem wyższą skuteczność pierwszego podania i to przełożyło się na wynik. Były momenty, w których wynik mógł być troszkę bardziej wyrównany. Natomiast w porównaniu do pierwszej rundy podniosłem swoją dyspozycję tenisową dość wyraźnie. I dużo lepiej to wyglądało. Obiektywnie, jeszcze nie czuję, żeby to było to, ale trzeba grać tym, co się ma danego dnia. Dałem z siebie 100 procent- powiedział Kamil Majchrzak.

Awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski wywalczył też Aleksander Orlikowski z MKTŁódź. W I rundzie zwyciężył Michała Dembka 6:2, 7:6 (6), a w drugiej grał z Dawidem Wiśniewskim (Goplania Inowrocław), który pokonał Piotra Gryńkowskiego (Fundacja Eurotenis Łódź). Olek wygrał 6:0, 6:4. O ósemkę walczył też Filip Peliwo (Akademicki Związek Sportowy Łódź). Jego rywalem był Michał Mikuła z Płocka. Łodzianin przegrał 4:6, 3:6. ą