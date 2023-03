Kamila Witkowska, ŁKS Commercecon: Na pewno dzisiejszy mecz będzie o wiele trudniejszy

ŁKS Commercecon Łódź w meczu 18. kolejki pokonał Roleskiego Grupę Azoty Tarnów 3:2. Beniaminek TAURON Ligi podjął ryzyko, które się opłaciło i zaowocowało jednym punktem. - To był chyba nasz najgorszy mecz w tym sezonie. Musiał się on zdarzyć i może lepiej, że przyszedł teraz - powiedziała po meczu Kamila Witkowska.

Środkowa ŁKS-u Commercecon Łódź była jednym z motorów napędowych w spotkaniu z zespołem z Tarnowa. Do tego zdobyła 19 punktów (w tym 7 blokiem i 1 zagrywki), notując w ataku 58% skuteczności.

- Cieszy zwycięstwo, nadal jesteśmy niepokonane w lidze, ale był to chyba nasz najgorszy mecz w tym sezonie. Musiał się on zdarzyć i może lepiej, że przyszedł teraz. Prawda jest taka, że popełniłyśmy w nim bardzo dużo błędów i to my wygrałyśmy wszystkie sety, dla przeciwników i dla siebie. Trzeba się cieszyć z dwóch punktów, jeden straciłyśmy, ale to nie jest koniec świata. Dalej jesteśmy w grze, jesteśmy na pierwszym meczu w tabeli. Musimy trenować dalej i walczyć. Zobaczymy, czy utrzymamy pozycję do końca - oceniła spotkanie z tarnowiankami Kamila Witkowska.