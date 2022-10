Kamila Witkowska: Myślami jestem przy sezonie i grze w ŁKS Commercecon

Opowiedziała mediom ŁKS-u Commercecon Łódź, co najbardziej zapadło jej w pamięć z tego lata i jakie ma cele na sezon klubowy. – Z sezonu reprezentacyjnego najbardziej zapamiętam nasz zespół. Myślę, że to jest podstawa, że stworzyłyśmy taką atmosferę i zespół, do którego chce się wracać i nie chce się wyjeżdżać.

Siatkarka krótkiego wywiadu udzieliła jeszcze przed pierwszym swoim treningiem w klubie, ale zdążyła w przelocie spotkać się już z niektórymi siatkarkami ŁKS-u. – Jeszcze nie miałam okazji spotkać się z wszystkimi klubowymi koleżankami, tylko z kilkoma, z którymi mijałam się na sesji zdjęciowej, natomiast już na początku tygodnia na siłowni, na pewno z wszystkim się przywitam i mocno przytulę.

Środkowa Łódzkich Wiewiór jeszcze odczuwa emocje po mistrzostwach, ale deklaruje, że już skupia się na sezonie klubowym. – Jest i zmęczenie po kadrze, i ekscytacja nowym sezonem. Choć nie do końca po reprezentacji jest to zmęczenie, a bardziej emocje. Myślami jednak już jestem przy sezonie, za chwilę wchodzę w pełnym wymiarze w przygotowania. Rozgrywki już za chwilę zapukają do drzwi i musimy być w pełni zmotywowane i przygotowane fizycznie i psychicznie. Czekamy już tylko na Robertę i będziemy w komplecie.