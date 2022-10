Kamila Witkowska: Proszę się przygotować na horrory

Kamila Witkowska: Kanada zagrała jedno z najlepszych spotkań. Broniły takie piłki, a nasza frustracja. To przełożyło się na to, że nie mogliśmy przeprowadzić kończącej akcji. Nie było czasu na pomyłki. Całe szczęście, że doprowadziłyśmy do tie breaku. Mamy blok-obronę fajną, ale mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie jeszcze lepiej. Proszę być przygotowanym, że horrory mogą się zdarzyć, ale nie w meczu z Niemkami, bo dobrze je znamy.

Maria Stenzel dodała: Pokazałyśmy charakter. Mimo, że Madzi na początku nie szło, to jednak później kończyła ważne piłki. Jestem dumna z tego zespołu. Wzięłyśmy się w garść i pokazałyśmy, kto rządzi w Atlas Arenie. Pokazałyśmy, że wygrywamy i tylko to się liczy.

Oliwia Różański dostała prezent od fana - rysunek siatkarki z jej psem.

- Udało nam się wrócić do naszej gry - mówiła Oliwia. - Myślę, że każda z nas potrzebowała chwilę przerwy. Zaczęłyśmy w końcu grać swoje i udało się wygrać.