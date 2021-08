Kandydat do ekstraklasy nie może tak tracić punktów! ZDJĘCIA

Trener Kibcu Vicuna zaskoczył kibiców przed meczem. Między słupkami zamiast Marka Kozioła pojawił się bowiem Dawid Arndt. To dla niego pierwszy ligowy mecz w tym sezonie. Nieoczekiwanie już w 3 minucie przyjezdni mogli wyjść na prowadzenie. Daniel Rumin strzelił jednak z bliska w bramkarza ŁKS, od którego piłka się odbiła i trafiła w poprzeczkę. Kilka minut później Łukasz Gajda skierował piłkę do siatki łodzian, ale sędzia nie wskazał na środek boiska. Zawodnik GKS był na spalonym. W 12 minucie Stipe Jurić popisał się natomiast efektownym i co ważne skutecznym lobem i stadionem wstrząsnęło głośne ”jeeest” z ponad 4.000 gardeł.

Minutę później z boiska zszedł kontuzjowany Maciej Dąbrowski, a zastąpił go Jan Sobocinski dla którego to pierwszy w tym sezonie mecz ligowy. Który to już uraz w kadrze ŁKS w tym sezonie? W 25 minucie ponownie opatrzność czuwała nad gospodarzami, bo mogło być 1:1. Na szczęście piłka po strzale Konrada Handzlika trafiła w poprzeczkę. Do przerwy zresztą wynik meczu nie uległ zmianie. Za to w 52 minucie Mikkel Rygaard dograł piłkę w kierunku Pirulo, a Hiszpan wpadł w pole karne i jego rogu soczystym uderzeniem wyprowadził ŁKS na 2:0.