Kąpiel z medalami nowych mistrzów Polski z ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka

Uroczysty charakter miał ostatni mecz sezonu, rozegrany przez nowych, starych mistrzów z drużyny ŁSTW Ocmer Politechniki Łódzkiej. Podopieczni trenera Edwarda Kujawy już wcześniej zapewnili sobie odzyskanie mistrzowskiego tytułu (ostatnio złoto było w 2019 roku), a na pożegnanie z sezonem w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej podejmowali ustępującego mistrza – AZSUniwersytet Warszawski. Oczywiście, że w taki spotkaniu trudno było o pełną mobilizację i łodzianie przegrali 13:14. Bramki dla naszego zespołu: Nacuk 4, Michalski 3, Tomicević 2, Czapczyński 2, Diakonów 1,Knap 1.

ŁSTW Ocmer – AZS UW Warszawa 13:14 (2:2; 2:5; 6:4; 3:3). Zespół ŁSTW Ocmer wystąpił w składzie: Jan Szabłowski (bramkarz), Grzegorz Knap, Konrad Czapczyński, Stefan Naćuk, Dominik Garbolewski, Aleksander Lisek, Piotr Michalski, Alan Rusewicz, Bartek Troczyński, Stefan Tomicević, Michał Diakonów, Kacper Zdziech, Marcel Sylwestrowicz (bramkarz).

Wsezonie grali ponadto: Karol Blazević, Miłosz Stasiak, Marek Wasiński, Wojciech Kotaś. Trenerzy mistrzowskiej drużyny to: Edward Kujawa, Grzegorz Gruszecki.

Oczywiście po ostatnim gwizdku cała drużyna ze sztabem trenerskim wskoczyła do wody w okolicznościowych koszulkach. Tak się cieszą mistrzowie.

UKS Neptun Uniwersytet Łódzki pokonał w ostatnim meczu Arkonię Waterpolo Szczecin 16:11. Było to jedynie w sezonie zwycięstwo podopiecznych trenerów Wiktora Berendiugi i Piotra Sznajdera. UKSNeptun zajął ostatnie miejsce w tabeli grupy spadkowej i o utrzymanie w ekstralidze zagra w barażach. ą