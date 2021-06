Kapitan ŁKS Łódź wraca na boisko. Będzie pięć sparingów

30 czerwca piłkarzy czekają badania wydolnościowe, a 1 lipca wyjadą na obóz do Woli Chorzelowskiej, gdzie jak już informowaliśmy rozegrają mecze sparingowe ze StaląMielec i Stalą Rzeszów. Po powrocie natomiast do Łodzi z KKS Kalisz i Koroną Kielce. Nowemu szkoleniowcowi łodzian cztery mecze kontrolne jednak nie wystarczyły, bo 24 lipca jego drużynę czeka jeszcze dodatkowe stracie z drugoligowym Zniczem Pruszków, który w poprzednim sezonie uplasował się na miejscu 15.

Tymczasem ŁKS poinformowała z jakimi numerami na koszulkach grać będą w sezonie 2021/2022 pozyskani niedawno przez klub z alei Unii 2 piłkarze. I tak bramkarz Marek Kozioł wybrał 56, Stipe Jurić 98, natomiast Nacho Monsalve wybrał 4. Przejął koszulkę z tym numerem po Carlosie Morosie Gracii.Jeśli już jesteśmy przy kadrze, to w najbliższym czasie treningi powinien rozpocząć były kapitan łodzian Michał Kołba. Początkowo ma być obecny na zajęciach trzecioligowych rezerw i jeśli okaże się, że jest w niezłej dyspozycji sportowej, to wtedy dołączy do pierwszej drużyny.Przypomnijmy, że pod koniec października 2019 roku piłkarz został zdyskwalifikowany po tym jak w jego organiźmie wykryto niedozwolony środek.Jeśli już jesteśmy przy drużynie rezerw, która wywalczyła awans do grupy pierwszej III ligi, przygotowania do sezonu rozpocząć ma 12 lipca. Na 17 lipca trenerzy Rafał Matysiak i Paweł Dreschler zaplanowali pierwszy mecz sparingowy. Rywalem będzie były ekstraklasowicz Zawisza Bydgoszcz, a mecz najprawdopodobniej rozegrany zostanie na głównej płycie stadionu przy alei Unii 2. Bydgoszczanie prowadzeni przez trenera Piotra Kołca to także trzecioligowy nowicjusz. Liderem tej drużyny jest doskonale łódzkim kibicom znany Kamil Żylski, który strzelił w sezonie aż 30 goli. Piłkarzzaliczył w roku 2018 pięć pierwszoligowych meczów w barwach ŁKS. Wcześniej występował w trzecioligowym Sokole Aleksandów, dla którego strzelił 18 goli w meczach o punkty. ŁKS II ma w planach trzy lubcztery sparingi.

Jeśli chodzi o zmiany kadrowe, to do zespołu powinno dołączyć trzech lub czterech nowych graczy. Przynajmniej na razie żaden z zawodników rezerw nie wspominal o chęci zmiany barw klubowych.

Nie można nie wspomnieć o trzeciej drużynie, która zdominowała rozgrywki grupy pierwszej klasy A, której była beniaminmiem. Podopieczni trenerów Radosław Pęciaka i Michała Zientarskiego wywalczyli awans do klasy okręgowej.ą