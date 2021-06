Kara dla właściciela zabytkowej willi przy Pabianickiej w Łodzi. Willa Hasenklevera została zniszczona w czasie remontu

Chodzi o stylową rezydencję przy skrzyżowaniu ul. Pabianickiej i ul. Starorudzkiej. Zbudowano ją w końcu XIX wieku w stylu nawiązującym do malowniczych willi szwajcarskich. Jej ozdobą była wspaniała, drewniana weranda, która zniknęła. Zamiast niej zamontowano werandę w kolorze grafitowym, która nijak się ma do poprzedniej.

Niestety, te cenne dekoracje usunięto, przez co willa została oszpecona. Stąd surowa kara finansowa dla inwestora.

Dwie wille po sąsiedzku: Horaka i Hasenklevera

Budowniczym willi w latach 90. XIX wieku był Peter Hasenklever, który resztę działki – z małą fabryką - sprzedał znanemu fabrykantowi Rudolfowi Kellerowi, właścicielowi pałacyku u zbiegu ul. Gdańskiej i ul. Zielonej należącego dziś do popularnego aktora kina akcji Maksa Ryana, który to zabytek stoi pusty i niszczeje. To właśnie Keller tuż przed I wojną światową wybudował tam okazałą, neobarokową willę, którą w 1920 roku sprzedał Adolfowi Horakowi. W czasach PRL obie rezydencje – Horaka i Hasenklevera - należały do zakładów bawełnianych im. Armii Ludowej. Dziś są w rękach prywatnych. Miłośnicy zabytków i dawnej Łodzi uważają je za wizytówki Rudy Pabianickiej.