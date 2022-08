Karatecy KK Harasuto uczestniczyli w międzynarodowym zgrupowaniu. Zdjęcia

Jak co roku, organizatorem tego ogromnego wydarzenia był trener Janusz Harast z klubu Harasuto oraz trener Piotr Gołębiewski z Bushi Do Bydgoszcz. W międzynarodowym zgrupowaniu wzięło udział około 200 zawodników z Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Szkocji.

Relacjonuje trener Janusz Harast: - Kolejni raz karatecy z Łodzi i Bydgoszczy gościli byłego trenera Kadry Narodowej Słowacji, przyjaciela Fero Kretovica, który nie tylko poprowadził wiele inspirujących treningów karate, ale i przywiózł najlepszych zawodników swojego klubu KKK Koszyce. Opiekunami podczas obozu w Darłówku byli niezastąpieni: Patrycja Łapka, Marysia Łopatka, Michał Chojnowski oraz Krystian Leusz, a wśród trenerów nie zabrakło także Kingi Harast i Szymona Stawiarskiego. Warto dodać, że w dzień wyjazdu na obóz, Kinga została Akademicką Mistrzynią Europy podczas Igrzysk EUG w Łodzi. Zawodnicy klubu Harasuto mieli także okazję porozmawiać z legendą światowego karate – Anną Gołębiewską, której dorobek medalowy na najważniejszych imprezach sportowych, wprost zachwyca. Jak co roku, ogrom aktywności, treningów i dobrej zabawy, nie pozwolił nam się nudzić. Przez dziesięć dni zorganizowaliśmy masę gier i zabaw, takich jak Randka w Ciemno, Bingo, Karaoke, dyskoteka, malowanie kredą, festiwal kolorów na plaży, sesje zdjęciowe, turniej piłki nożnej i tenisa stołowego, itp. Jednak największą furorę zrobił pokaz Top Model, który pokazał kreatywność i poczucie humoru naszych zawodników. Dobrze wspominać będziemy także wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku i opowiadanie dowcipów przez naszych uczestników i opiekunów.

Kierownik, opiekunowie i trenerzy spisali się na medal, o czym świadczą pozytywne reakcje dzieci i rodziców. To już dwunasta edycja camp’u, a my już nie możemy doczekać się obozu za rok. Harasuto the best – Tak jest! - to hasło towarzyszyło karatekom podczas zgrupowania.