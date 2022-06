Karatecy KS Olimp Łódź startowali w Mistrzostwach Europy Karate Seniorów

Dla osiemnastoletniego Bartosza Kędzierskiego był to debiut w Mistrzostwach Europy Seniorów. Reprezentant KS Olimp Łódź w pierwszej rundzie trafił na wicemistrza świata do lat 21. Turulja Hamza z Bośni i Hercegowiny. Walka zakończyła się przegraną naszego zawodnika 0:1. Bośniak nie zakwalifikował się do finału zawodów, przez co Bartosz Kędzierski nie miał możliwości walczyć w repasażach.

Maria Depta spotkała się w pierwszej rundzie z zawodniczką z Bułgarii Svilenovą Kristiną, z którą przegrała 0:2. Rywalka Polki w następnej rundzie uległa reprezentantce Luksemburga, przez co Maria Depta straciła szanse na repasaże.

Z okazji Dnia Dziecka KS Olimp Łódź przygotował dla najmłodszych dzień pełen aktywności. Gośćmi klubu były tego dnia dzieci z niepublicznego żłobka oraz przedszkola “Akademia Małych Odkrywców” przy ul. Krokusowej 32/34. O aktywne spędzenie czasu zadbali instruktorzy klubu - Joanna Kubus oraz Cezary Pełka. Na uczestników zabawy czekał m.in. specjalnie przygotowany tor przeszkód.