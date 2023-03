Karetka neonatologiczna od fundacji Fun&Drive i Stiga z Top Gear trafiła do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Będzie wozić noworodki

Pierwsza w Polsce neonatologiczna karetka kontenerowa została w środę (15 marca) przekazana do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To nietypowa karetka w formie znanej z amerykańskich filmów - na podwoziu mercedesa umieszczony jest kontener, który zawiera całą medyczną część pojazdu.

To ważne, bo karetki przejeżdżają wiele kilometrów i ich części szybko ulegają zużyciu. Budowa kontenerowa pozwala w razie potrzeby wymienić podwozie na nowe i zachować sprzęt.

- W razie potrzeby w ciągu 24 godzin można przełożyć kontener karetki na nowe podwozie - podkreśla Tomasz Bonar, prezes Fundacji Fun&Drive, która zbierała na nią środki.

To zaś duża oszczędność dla użytkowników - koszt pojazdu bez sprzętu medycznego to 860 tys. zł, z czego podwozie to tylko 180 tys. Cały koszt karetki to ponad 1 mln zł. Pieniądze zostały zebrane przez Fundację Fun&Drive m.in podczas licznych akcji w łódzkiej Manufakturze. Fundacja w zamian za datki oferuje możliwość przejazdów wozami sportowymi z najwyższej półki. W zbiórkę zaangażował się też znany fanom motoryzacji Ben Collins czyli słynny Stig z programu Top Gear. Na potrzeby zbiórki przekazał na licytację jeden ze swoich słynnych biały kasków w których występował w programie.