Karmienie piersią i mleko matki. Dlaczego jest tak ważne dla dziecka i kobiety?

Od 1 do 7 sierpnia trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jego celem jest promowanie karmienia wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze pół roku życia dziecka i wsparcie w ten sposób jego rozwoju.

- Mleko kobiece jest substancją najbardziej przystosowaną do karmienia dziecka - podkreśla Agnieszka Piątkowska, kierująca Bankiem Mleka Kobiecego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Mleko matki jest niezastąpione. Do tej pory nie udało się wytworzyć sztucznego produktu równie doskonale odpowiadającego na potrzeby małego dziecka. Matczyne mleko dostarcza nie tylko wszystkich niezbędnych do życia i rozwoju składników, ale też dostosowanych do bieżącej sytuacji składników odpornościowych.