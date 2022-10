Karne wykończyły zespół Master Pharm Rugby Łódź w meczu na szczycie z Ogniwem

Lider z Master Pharm Rugby Łódź podejmował wicelidera Ogniwo Sopot.

Już w drugiej minucie Oleksandr Szewczenko przyłożył piłkę na polu punktowym rywala. Po wrzucie z autu chwycił piłkę, odwrócił się w stronę końcowej linii i zdobył pięć punktów. Nie dał się zatrzymać nikomu. Niestety, z trudnej pozycji nie udało się podwyższyć Patrykowi Chainowi.

Później były dwa karne dla sopocian i po 23 minucie Ogniwo prowadziło 6:5. Goście mieli przewagę i grali lepiej.

Kibicom oglądającym transmisję meczu przeszkadzało to, że obie drużyny grały w prawie identycznych koszulkach. Może zawodnikom także? Nie ułatwiały gry rugbistom opady deszczu.

Łodzianie próbowali odrobić straty jeszcze przed przerwą, ale się nie udało. Emocji nie brakowało, spotkanie mogło się podobać. Sporo było męskiej walki.

W samej końcówce pierwszej połowy Wojciech Piotrowicz wykorzystał trzeciego karnego z odległości, z której punkty zdobyłby autor tego tekstu. Ogniwo prowadziło 9:5.

Z dużo większej odległości kopał po chwili karnego Patryk Chain. Niestety, zrobiło to zbyt lekko i piłka nie doleciała do słupów. Do przerwy wynik się nie zmienił. Po zmianie stron mecz jeszcze nabrał rumieńców. Obie strony próbowały przeprowadzić skuteczną akcję.

Po godzinie gry Wojciech Piotrowicz wykorzystał karnego (wcześniej z większej odległości dwa razy nie dokopnął) i było 12:5. Czyżby miała nastąpić pierwsza porażka łodzian? Tym bardziej, że po kolejnej akcji i kolejnym karnym Wojciech Piotrowicz zwiększył przewagę drużyny Ogniwa do dziesięciu punktów. Goście byli mocni w młynach dyktowanych. To przesądziło o porażce łodzian. Szkoda, że 40-metrowy rajd Vitalija Kramarenko nie przyniósł punktów.

Była to pierwszy porażka naszej drużyny. Łodzianie stracili fotel lidera

