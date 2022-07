Karnet na mecze ŁKS możesz dostać w prezencie. Od kogo?

Jak czytamy na lkslodz.pl, z myślą o osobach prowadzących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa ŁKS przygotował ofertę umożliwiającą zakup karnetów na mecze Łódzkiego Klubu Sportowego na sezon 2022/23 na preferencyjnych warunkach. Taki karnet to znakomity prezent dla każdego pracownika i zapewnienie mu świetnej rozrywki w nadchodzących miesiącach. To także wyraźne potwierdzenie docenienia jego codziennej pracy, a przecież nic tak nie wpływa na zwiększenie efektywności załogi jak jasny sygnał w jej stronę, że szef jest zadowolony z wykonania powierzonych zadań.

Każdy karnet, za zakup którego klub może wystawić fakturę na usługę marketingową, to także przepustka do „Łódzkiego Klubu Sukcesu”, czyli jedynej w swoim rodzaju społeczności biznesowej, która zrzesza przedstawicieli firm z różnych branż, ale których łączy jedna miłość i pasja – ta do futbolu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się: [email protected]