Karnety na Widzew idą jak bułeczki. Wróci temat powiększenia stadionu?

W sobotę 12 lutego o godzinie 12 ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na rundę wiosenną sezonu 2021/2022. Potrwa do 20 lutego lub do wyprzedania wszystkich karnetów. Ceny normalnych karnetów na rundę wiosenną: sektor B/D/rodzinny 140 zł, C/A - 180 zł, A5/A8 - 370 zł. Są zniżki dla młodzieży.

Przed nami już 11. runda rozgrywek piłkarskich na nowym stadionie przy alei Piłsudskiego 138, na którym podczas oficjalnych meczów zespołu RTS jego kibice zagościli już ponad milion razy! Jak wyliczyli statystycy z oficjalnej strony klubu widzew.com, w 57. domowych meczach widzewiaków w lidze oraz Pucharze Polski frekwencja na nowym stadionie przy Piłsudskiego 138 nigdy nie zeszła poniżej 10 tysięcy kibiców, a przeważnie spotkania łódzkiej drużyny oglądało z trybun ponad 16 lub 17 tysięcy fanów. Ogółem na trybunach stadionu przy al. Piłsudskiego zasiadło 1 milion 196 tysięcy 517 widzów. Imponujące. Najwięcej widzów było na meczu z rezerwami Legii w trzeciej lidze wiosną 2018 roku – 17.987.

Gdyby nie ograniczenia związane z pandemią, widzów na Widzewie byłoby kilkadziesiąt tysięcy więcej.

Liczba kibiców powiększy się o kolejnych 16-18 tysięcy już 25 lutego o godzinie 20:30, kiedy to Widzew zainauguruje wiosnę meczem z Arką Gdynia.

Czy po kolejnych rekordach frekwencji wróci temat większego stadionu dla Widzewa?