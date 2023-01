Karnety na Widzew. Ile wejściówek wykupili już kibice Widzewa? Trudne wyjazdy łodzian w ekstraklasie

Kibice Widzewa często odwiedzają stronę bilety.widzew.com i przedłużają karnety. Jak zawsze, pierwszeństwo w zakupie mają kibice, którzy przedłużają dotychczasowe abonamenty. Proces ten potrwa do 16 stycznia. Dwa dni później wystartuje sprzedaż otwarta. Trudno liczyć, że wejściówki będą w wolnej sprzedaży.

W nadchodzącej rundzie wiosennej Widzew Łódź rozegra 9 spotkań domowych. Rywalami czerwono-biało-czerwonych będą: czwarta w tabeli Pogoń, szósty Lech, siódma Stal, dziewiąta Warta, jedenasty Śląsk, dwunasty Górnik, trzynasta Jagiellonia, szesnasty Piast, siedemnasta Korona.

Wydaje się, że wyjazdowe mecze są trudniejsze. Widzew zagra cztery wyjazdowe mecze z drużynami pierwszej piątki: Rakowem w Częstochowie, Legią w Warszawie oraz Wisłą w Płocku.

Dlatego tak ważne jest, by dobrze przygotować się do rundy wiosennej, która zaczyna się już 27 stycznia. Widzew zagra 28 stycznia o godz. 17.30 w Łodzi z Pogonią. Zanim jednak to nastąpi, widzewiaków czeka wyjazd na zgrupowanie do Antalyi.

Wylot zaplanowano na 11 stycznia z lotniska w Berlinie. Zawodnicy wraz ze sztabem zameldują się w Royal Seginus Hotel w prowincji Antalya w południowo-zachodniej Turcji. Tam czterokrotni mistrzowie Polski zmierzą się kolejno z: Paksi FC (14 stycznia), szóstym zespołem węgierskiej ekstraklasy, Dynamo Czeskie Budziejowice (17 stycznia), zajmującym obecnie trzynaste miejsce w Fortuna Lidze oraz Dinamo Batumi (20 stycznia), aktualnym wicemistrzem Gruzji. Widzew wróci do Polski 21 stycznia. ą