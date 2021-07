Karnety na Widzew w wolnej sprzedaży? Trybuny stadionu Widzewa mogą być pełne

W poniedziałek o 9:00 ruszył drugi etap sprzedaży karnetów - przedłużanie wejściówek ze zmianą miejsc. Najpierw możliwość taką będą mieli członkowie klubu „1910” i kibice z trybun A5 oraz A8 – pisze widzew.com.

Zakończony w sobotę o 23:59 etap przedłużania karnetów z zachowaniem dotychczasowego miejsca przyniósł ponad 11 tysięcy sprzedanych abonamentów. Teraz szansę dostaną kibice, którzy będą chcieli zmienić swoje miejsce przy Piłsudskiego 138 - w poniedziałek o godzinie 9:00 ruszyła sprzedaż karnetów dla fanów przedłużających karnet ze zmianą zajmowanego krzesełka. Etap ten potrwa do końca dnia - do godz. 23:59. We wtorek o 9:00 rozpocznie się etap sprzedaży z możliwością zmiany miejsca dla pozostałych kibiców, który potrwa do środy do 23:59.

W piątek 23 lipca o godz. 9:00 ruszy otwarta sprzedaż karnetów. Czy będą jeszcze wtedy dostępne wejściówki?