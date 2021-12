Karolina Pajączkowska z TVP Info została skrytykowana za zdjęcie z wakacji. Zrobił je synek dziennikarki 9.12.2021

Karolina Pajączkowska z TVP Info skrytykowana za zdjęcie z wakacji

Na pytanie, kto jest autorem zdjęcia, odpowiedziała, że fotografem "zawsze jest jej synek" . To fakt zaangażowania dziecka do robienia zdjęć szczególnie nie spodobał się części internautów. Wywiązała się gorąca dyskusja:

"Nie pozwoliłabym, aby moje dziecko robiło mi takie zdjęcia.. To patologia! I to nie jest wina dziecka tylko dorosłych' - pisze jedna z internautek.

"Pokazywanie ciała to patologia? Pani dzieci pewnie myślą, że z kapusty się wzięły..." - odpowiada inna

"Moje dzieci wiedzą, co to jest ciało i uczę je świadomości ciała. Widzą również moje ciało, ale nie w pozach prosto z filmów dla dorosłych i nie każe im robić sobie zdjęć gołego tyłka" - czytamy na Instagramie.

"Kobieta w stroju kąpielowym obok drzewa na rajskiej plaży, (...) ściska Cię po prostu w dołku, nie zasłaniaj się dziećmi" - komentują followersi. - "Co druga kobieta na plaży ma taki kostium i nikt nie robi z tego afery". "Ciało ludzkie to sama natura. Rodzimy się nadzy i tacy możemy smaiki funkcjonować. A jak Masz problem to do zakonu sio".