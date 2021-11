Karp będzie wyjątkowo drogi. Ceny za kilogram karpia na święta? Karp na Boże Narodzenie 2021

Rok temu za kilogram karpia kupionego w gospodarstwie rybackim trzeba było zapłacić ok. 15 zł. W tym roku tak tanio już nie będzie, cena oscyluje wokół 18-20 zł.

Po prostu karpia jest znacznie mniej na rynku, nawet o połowę - szacuje Adam Michaś z gospodarstwa rybnego w Bełdowie koło Aleksandrowa Łódzkiego. - Trzeba pamiętać o tym, że zanim karp trafi an stół, jest hodowany przez trzy lata, tymczasem trzy lata temu mieliśmy do czynienia z dużą suszą, przez co zmniejszyła się znacznie ilość narybku. Przed rokiem w detalu sprzedawaliśmy kilogram karpia za 15 zł, w tym roku cena wynosi 18 zł i nie wiem, czy nie jeszcze nie wzrośnie przed świętami.