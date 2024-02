Kartki z życzeniami na urodziny. Mądre życzenia urodzinowe. Pobierz za najpiękniejsze kartki urodzinowe online 12.02.2024

Darmowe e-kartki z życzeniami na urodziny. Pobierz za darmo wyślij je solenizantowi

Kartki z życzeniami na urodziny do wysłania w wiadomości przez MMS, WhatsApp czy Messengera. Pobierz za darmo e-kartki z życzeniami urodzinowymi. Nie musisz już zastanawiać się, jakie życzenia złożyć! Tutaj znajdziesz oryginalne i najpiękniejsze e-kartki z życzeniami w sieci!

Jak wysłać e-kartkę z życzeniami urodzinowymi

Nieoklepane życzenia urodzinowe

Dla Ciebie wszystkie cuda tego świata...

Dla Ciebie ciepło słonecznego lata

Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie

Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie

Dla Ciebie kwiatki kolorowe

I marzenia deserowe...

Dla Ciebie wszystko co zapragnie dusza

Bo jesteś Aniołkiem, który wciąż do radości nas zmusza!