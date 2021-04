Karty do "Biedronki" dla podopiecznych "Caritas"

Seniorzy otrzymują co miesiąc kartę na zakupy do „Biedronki” w wysokości 150 zł. Pomoc ta będzie trwała od kwietnia do stycznia 2022 roku.. Uczestnicy programu objęci są także opieką 3 tys. wolontariuszy Caritas. Fundacja Biedronki przeznaczyła 14,5 mln zł na obecną edycję programu. Jest on prowadzony już po raz czwarty. Uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu przez diecezjalne Caritas. To starsze, potrzebujące osoby – mają niskie miesięczne dochody, są samotne, często niepełnosprawne. koalicję Biedronki i Caritas (pierwsze dwie edycje), a obecnie Fundację Biedronki i Caritas (edycja 2020 oraz 2021).

Seniorzy bardzo dobrze oceniają udział w programie. Doceniają to, że sami decydują, co kupują 70 procent uczestników wskazuje, że dzięki takiej formie wsparcia, w sklepie nie czują się odbiorcami pomocy, a zwykłymi klientami. 92% seniorów ceni sobie kartę jako bezgotówkową metodę płatności. Blisko 60 procent uczestników programu „Na codzienne zakupy” dodatkowe środki wydaje na żywność. Dwie trzecie deklaruje, że kupuje więcej nabiału, a połowa może sobie pozwolić na zakup większej ilości mięsa oraz owoców i warzyw. Dzięki zwiększonemu budżetowi 57 procent seniorów może wykupić leki na receptę, a 31 procent opłacić rachunki, zapłacić za opał.

Program obejmuje około 10 tysięcy seniorów w całej Polsce, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością. W naszym regionie, za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas i grup parafialnych, Caritas Archidiecezji Łódzkiej przekazała karty dla 250 seniorów.