Kataklizm w wsi Starym Rzędkowie pod Skierniewicami. Mieszkańcy mówią o chwilach grozy! Natalia Zwolińska

We wtorek, 22 czerwca, nad Skierniewicami i powiatem przeszły burze. Wyrządziły one wiele strat, jednak największe w Starym Rzędkowie w gminie Nowy Kawęczyn. - To były zaledwie minuty. Nie wiem co to było, ale to było straszne. Drzewa ścinało niczym kosiarka trawę – mówią mieszkańcy wsi.