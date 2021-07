Katalizatory na wagę złota. Złodzieje kradną, a właściciele ponoszą konsekwencje Natalia Zwolińska

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Łowiccy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy kradli na terenie powiatu łowickiego katalizatory. Zatrzymani to 26-latek z powiatu skierniewickiego oraz 21 i 26-latek z powiatu łowickiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty prokuratorskie. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policyjne połączone z zakazem kontaktowania się oraz zakazem opuszczania kraju. KPP Łowicz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Katalizatory na wagę złota. Coraz więcej złodziei łaszczy się na te części samochodowe. Do kradzieży najczęściej dochodzi w biały dzień, a szkody to nawet kilkaset złotych. Jednak to nie tylko straty finansowe, polegające na zakupie i montażu kolejnego katalizatora.