Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom w Łodzi. Pomogli pani Ani z Bałut! Program Nasz Nowy Dom w Łodzi 27.05.2021

Niestety GS do którego należał budynek wymówił mi umowę i sprzedał komu innemu – żali się pani Ania.

Łódzcy rowerzyści chętnie odwiedzali ten bar.

Pani Ania to bardzo miła, sympatyczna kobieta – mówi Kasia, która wiele raz podczas przejażdżek rowerowych po Łagiewnikach i Arturówku odwiedzali ten bar. - Stwarzała bardzo dobrą atmosferę, a smak zalewajki to pamiętam do dzisiaj!

Dziewczyna z Modrzewia

Jej dom stoi naprzeciw zielonego budynku w którym przez lata mieścił się bar. Pani Ania mówi, że w tej okolicy się wychowała i spędziła całe swoje życie.