Katarzyna Dowbor w Łodzi wraz z ekipą programu Nasz Nowy Dom wyremontowała dom pani Ani na Bałutach! 5.10.2021

Jej dom stoi naprzeciw zielonego budynku w którym przez lata mieścił się bar. Pani Ania mówi, że w tej okolicy się wychowała i spędziła całe swoje życie.

Ten teren nazywał się Modrzew, dopiero w 1957 roku został włączony do Łodzi – tłumaczy pani Ania. - Zresztą ten teren na którym stoi bar moja mama wiele lat temu po śmierci ojca sprzedała GS-owi. Nastąpiła potem zmiana pieniędzy i za to co dostała kupiła sobie puchową kołdrę i dwie poduszki. A ten budynek budowała cała okolica. Nawet mój szwagier. Potem w nagrodę dostali książkę. Siostra ma ją do dzisiaj.