Katastrofa budowlana w kamienicy na Rudzie w Łodzi. Do mieszkania na parterze spadł strop z pierwszego piętra, nikt nie ucierpiał ZDJĘCIA

Pani Izabela mieszka w kamienicy przy ul. Zjednoczenia w Łodzi w lokalu na parterze. Mieszkanie nad nią od dawna jest puste, stało się tak po śmierci lokatorki. Wcześniej jednak doszło do zalania mieszkania pani Izabeli, a taka sytuacja powtórzyła się kilka razy.

- Spowodowało to uszkodzenie sufitu, co zgłosiłam do administratora - mówi lokatorka. - Wydano decyzję o usunięciu szkody, na ten czas miałam się wyprowadzić do mieszkania zastępczego o podobnym standardzie. W wyniku błędnej oceny stanu faktycznego, naruszenia elementarnych zasad BHP oraz opieszałości urzędników administracji omal nie doszło do tragedii.