Katecheta ze Zgierza zagrał prymasa Stefana Wyszyńskiego. „Wyszyński. Wróg nr 1” - film o prymasie Stefanie Wyszyńskim

„Wyszyński. Wróg nr 1” to film w reżyserii i według scenariusza Jacka Tarasiuka. Wyprodukowała go TVP 1. Reżyser w roli kardynała Stefana Wyszyńskiego obsadził Przemysława Janiszewskiego. Wiele lat uczył religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Zgierzu. Na You Tube stworzył kanał „Moc w słabości”. Jest to dziś jeden z najpopularniejszych kanałów katolickich. Przemysław Janiszewski opowiadał, że we wrześniu ubiegłego roku spotkał się z reżyserem film. Zaproponował mu zagranie kardynała Wyszyńskiego.

- Na początku odmówiłem, bo żaden aktor ze mnie – wyjaśniał portalowi pl.aleteia. - Jednak Paweł odezwał się miesiąc później, podporządkowując całość zdjęć pod moją możliwość wzięcia w nich udziału. Z wielką radością i duchowym przekonaniem, którego brakowało mi wcześniej, zgodziłem się.

Potem Przemysław Janiszewski przyznawał, że była to niesamowita przygoda, także duchowa. Wcześniej bardzo rzadko sięgał do konferencji i homilii Prymasa Tysiąclecia.