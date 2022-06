Wprawdzie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości, bo i sam szkoleniowiec nabrał wody w usta, ale tu już nic sie nie zmieni. Będzie wielki trenerski powrót na aleje Unii 2. Na razie Kazimierz Moskal ma „gorącą linię” z Januszem Dziedzicem w sprawie nowych zawodników, bo takowi mają się na pierwszych zajęciach pojawić. Na razie nie mówi się o nazwiskach. 13 czerwca na treningu zapewne pojawią się piłkarze z zespołu rezerw, jak choćby zduńskowolanin Mieszko Lorenc, który zaliczył w minionym sezonie siedem pierwszoligowych potyczek. To piłkarz o sporych możliwościach.

W ŁKS nie wystąpi raczej Stipe Jurić, czego nie kryje sternik klubu Tomasz Salski. – Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, aby nadal grał u nas - mówi. - Natomiast to jest młody człowiek, bardzo ambitny. Poczekajmy chwilę, sądzę, że wszystko wyjaśnimy do 30 czerwca.

Na ostatni guzik dopinany jest natomiast transfer Macieja Wolskiego, który przechodzi do ekstraklasowej Stali Mielec. Są też zapytania klubów o Michała Trąbkę, Adriana Klimczaka i Pirulo. Break jednak konkretów.

Tymczasem sternicy klubu mają podjąć decyzję, że fani mający wykupione minikarnety na trzy potyczki minionego sezonu z Widzewem, Chrobrym Głogów i Odrą Opole, nie mogący zobaczyć potyczki z tą ostatnią ekipą, bo mecz rozegrany został przy pustych trybunach (kara za „wybryki” podczas meczu z Widzewem), będą mogli zobaczyć za darmo jedno spotkanie najbliższego sezonu.

Rezerwy ŁKS utrzymały się już w grupie pierwszej III ligi co jest dużym sukcesem zespołu trenera Marcina Matysiaka. Łodzianie są przecież beniaminkiem tej ligi. Do zakończenia sezonu pozostały im jeszcze dwa mecze - w najbliższą sobotę (11 czerwca) w Białymstoku z rezerwami ekstraklasowej Jagiellonii i 18 czerwca (sobota) na boisku przy ulicy Minerskiej ze Świtem NowymDwór Mazowiecki (17). Zawodnikiem ekipy gości jest od rundy wiosennej doskonale znany fanom łódzkiej drużyny Ukrainiec Jewhen Radionow. Popularny Żenia grał w łódzkiej drużynie od sierpnia 2016 roku do lipca 2020 roku i zaskarbił sobie sympatię fanów strzelonymi golami. Z ŁKS poszedł do Puszczy Niepołomice, potem miał pecha, bo wylądował w GKSBełchatów, który wycofał się z rozgrywek, aż w końcu „zacumował” w Świcie. Jeżeli jesteśmy już przy grupie pierwszej III ligi, to znamy już dwóch beniaminków. Mistrzem IVligi łódzkiej została Warta Sieradz trenera Marcina Węglewskiego. Zwycięstwo w IV lidze warmińsko-mazurskiej zapewniła sobie Concordia Elbląg, która na dwie kolejki przed końcem sezonu ma aż 13 punktów przewagi nad drugą w rankingu Polonią Lidzbark Warmiński. Trenerem lidera jest Krzysztof Machiński, a Concordia wraca do III ligi po zaledwie rocznej przerwie. Trwa zacięta walka o mistrzostwo IV ligi podlaskiej. Na trzy kolejki (jedna zaległa) przed końcem rywalizacji prowadzi Olimpia Zambrów, wyprzedzająca o dwa punkty Ruch Wysokie Mazowieckie. Niewykluczone, że mistrza poznamy w ostatniej serii spotkań obecnego sezonu. 18 czerwca Ruch gości na swoim boisku zespół z Zambrowa, któremu wystarczy remis. Jesiennym mecz tych drużyn zakończył się bezbramkowym remisem.

Bardziej skomplikowaną sytuację mamy na Mazowszu, gdzie są dwie grupy IVligi, których mistrzowie grają potem baraż o awans. W grupie pierwszej prowadzi Ząbkovia Ząbki (76 punktów), przed Mławianką Mława (73) oraz Wisłą II Płock (70, ale mecz zaległy). W grupie drugiej znamy mistrza, a został nim MKS Piaseczno, który na dwie kolejki przed końcem sezonu wyprzedza Oskara Przysucha aż o osiem punktów. Baraże 22 i 25 lub 25 czerwca. ą