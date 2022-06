Kazimierz Moskal przesądny nie jest - 13 zaczął treningi ZDJĘCIA

Dla 55-letniego szkoleniowca to powrót po dwóch latach na aleję Unii 2. Od początku września minionego roku Kazimierz Moskal, po tym jak rozstał się z sosnowieckim Zagłębiem, był bez pracy. W sztabie trenerskim Kazimierza Moskala znajdą się Marcin Pogorzała (trener asystent), Paweł Drechsler (trener przygotowania motorycznego) oraz Michał Zapart (trener bramkarzy). Z klubem rozstali sie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy Jacek Janowski oraz Michał Lewandowski, dotychczasowy trenera przygotowania motorycznego. Obu skończyły się kontrakty.

Na pierwszych zajęciach pojawiło się 27 piłkarzy. Ćwiczyli, nowi piłkarze Dawid Kort oraz Bartosz Biel. Na testy przyjechał młody obrońca z Belgii. Poza kadrą na poniedziałkowe zajęcia znaleźli się bramkarze Michał Kołba i Michał Kot. W poniedziałek sfinalizowano przejście Macieja Wolskiego do ekstraklasowej Stali. 25-latek spędził w łódzkim klubie cztery i pół roku, a przyszedł z Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. W barwach klubu z alei Unii 2 rozegrał 134 spotkania (z czego 27 w ekstraklasie i 85 na jej zapleczu), zdobył w tych potyczkach osiem bramek.

- W Łodzi oczekiwania też są duże, bo przedni sezon przyniósł wiele rozczarowań - mówi Kazimierz Moskal. - To jest sport. Ja z jednej strony mogę powiedzieć tak – zrobimy wszystko, aby dobrze grać w piłkę, tak jak to było poprzednio. Niczego nie obiecuję, bo byłbym nieodpowiedzialny, gdybym powiedział – tak zrobimy awans teraz czy w następnym sezonie. Kibice będą żądać super wyników i to normalne. Będą wymagać od zawodników i ja też będę od nich wymagał. Nie boję się presji. To jest sport i to zawsze będzie nam towarzyszyć. Jeśli chodzi o nowych zawodników chcielibyśmy, żeby doszedł jeszcze ktoś do nas. Natomiast wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego jaka jest sytuacja w klubie. ą

Kadra ŁKS na pierwszym treningu

Bramkarze: Dawid Arndt, Marek Kozioł, Aleksander Bobek. Obrońcy: Bartosz Szeliga, Adam Marciniak, Mateusz Bąkowicz, Oskar Koprowski, Mieszko Lorenc, Marcel Wszołek, Kamil Dankowski, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve, testowany. Pomocnicy: Jakub Romanowicz, Bartosz Biel, Dawid Kort, Michał Trąbka, Maksymilian Rozwandowicz, Pirulo, Javi Moreno, Kelechukwu Ibe-Torti, Damian Nowacki, Mateusz Kowalczyk, Jan Kuźma, Piotr Gryszkiewicz. Napastnicy: Piotr Janczukowicz, Maciej Radaszkiewicz.

W przyszły poniedziałek (20 lipca) ŁKS rozpocznie się dziewięciodniowe zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej, gdzie ma rozegrać cztery mecze sparingowe. W sobotę 16 lipca łodzianie zainaugurują rozgrywki ligowe domowym meczem z GKS Tychy.