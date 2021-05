Kelnerki, barmani, kucharze i ich pomocnicy pilnie poszukiwani. Ile można zarobić? Gastronomia się odmraża i poszukuje pracowników

Najwyższą stawkę godzinową w Łodzi i okolicy proponuje Krzysztof Maryńczak, właściciel restauracji Chata wuja Toma w Konstantynowie Łódzkim. Oferta nie jest adresowana do kelnerów ani kucharzy, tylko do osoby... pracującej na zmywaku. Za godzinę mycia naczyń można zarobić nawet 37 zł brutto.

- Potrzebuję osobę, która zajmie się myciem naczyń przez dwie godziny dziennie: od godz. 16 do godz. 18 - mówi Krzysztof Maryńczak. - Zaproponowałem tak wysoką stawkę, by zwrócić uwagę i znaleźć pracownika. telefony, co prawda, się rozdzwoniły, ale znalezienie załogi nie jest łatwe. Poszukuję też pomocnika do kuchni, a stawka za godzinę wynosi od 15 do 20 zł. Mimo to jest bardzo trudno, a najgorzej będzie latem. Gastronomia nad morzem czy w górach również cierpi na brak rąk do pracy, ściągani są pracownicy z kraju, którym oferuje się nawet 7-8 tys. zł miesięcznie.