Kibic ŁKS Artur Ruban: Potrafimy stworzyć w Łodzi „piekło” na trybunach

Jak to wszystko się zaczęło, czyli początki kibicowania ŁKS-owi?

ARTUR RUBAN: Mój pierwszy mecz to 1989 rok, zaś na pierwszy wyjazd pojechałem 2 lata później… Jakoś dalej się to potoczyło i trwam w tym do dzisiaj.

Kiedy zaczęła kręcić Cię siatkówka i co sprawiło, że to właśnie ta sekcja stała się taka ważna?

Prawdę mówiąc, siatkówka nigdy nie była i nie jest moim ulubionym sportem, a jedyne, czym mogę się pochwalić, to to, że w podstawówce byłem kapitanem szkolnej reprezentacji. Cały czas nie rozumiem wielu niuansów tej dyscypliny, a jeszcze niedawno byłem na etapie „libero to taki bramkarz w siatkówce”. Siatkówka sama w sobie mnie nie jara, ale jara mnie siatkówka w wykonaniu Wiewiór i cała otoczka, jaka się dzieje wokół tej drużyny i sekcji. Po prostu żyję tym. Oczywiście mówię w swoim imieniu, bo są osoby, które całkowicie pochłonęła ta dyscyplina sportu na tyle, że nawet już sędziują mecze. A co do drugiej części pytania? Co sprawiło, że ta sekcja stała się dla mnie tak ważna? Odpowiem krótko i właściwie nie co, tylko kto: ludzie, którzy ją tworzą.