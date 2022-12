Kibic ŁKS napadnięty i wyrzucony z pociągu do Gdyni. Został zamordowany

Opowiada Jacek Bogusiak: W grudniową noc z 2 na 3 grudnia 1982 roku Mariusz Jakubowski wraz z kolegami jechał do Gdyni pociągiem na spotkanie z kibicami Arki Gdynia, z którymi w tamtych latach kibice ŁKS żyli w przyjaźni. - Nie był to wyjazd na mecz. Jechał nad morze, by podtrzymać przyjaźń ŁKS z Arką. Niestety, w pociągu do Gdyni spotkał na swojej drodze czterech nieco starszych chłopaków. Dwóch 28-letnich i dwóch 20-latków. Trzech z nich to mieszkańcy Warszawy, a jeden 20-latek pochodzi ze Zgierza. Terminował u starszych chuliganów i uczył się bandyckiego fachu. Poznali Mariusza po szaliku ŁKS. Okradli go, pobili, wycięli literę L na jego szyi. Zawiązali szalik wokół niej i wyrzucili w nocy z pociągi na trasie Łąck - Płock. Nie mogli mu podarować, że sympatyzował z ŁKS, a nie z warszawskim klubem.

Zwabiony podstępem

Mariusz był ubrany w nową czarną skórzaną kurtkę, miał na sobie długi szalik ŁKS, zrobiony na drutach przez jego siostrę Anitę. W zatłoczonym pociągu śpiewał piosenki o ŁKS. Nie podobało się to czterem pasażerom, którzy krzyczeli, że są kibicami Legii. Gdy doszło do pierwszego spięcia za Mariuszem wstawili się podróżujący pociągiem żołnierze.

Sprawcy napadu podstępem wywabili Mariusza, mówili coś o zgodzie i że postawią piwo na zgodę. Mariusz udał się z napastnikami do wagonu Wars. Po drodze wepchnęli Mariusza do wc i tam znęcali się nad nim przez ponad 30 minut. Zabrali mu kurtkę, pieniądze i wyrzucili z pociągu.

Mariusz został wyrzucony na trasie Łąck - Płock. Gdy 3 grudnia w nocy około 1.50 maszynista jadącego pociągu towarowego zauważył na żywopłocie przy torach postać przypominającą człowieka, zatrzymał skład i pobiegł w to miejsce. Zobaczył makabryczny widok i zadzwonił na milicję. Zwłoki Mariusza znaleziono w miejscowości Góry przy długim żywopłocie pobliskiej stadniny koni.

Sprawcy dojechali pociągiem do Gdyni, tam sprzedali zrabowaną Mariuszowi kurtkę. Koledzy kibica ŁKS sądzili, że Mariusz znalazł miejsce w jakimś przedziale i poszedł spać.

Pogrzeb Mariusza odbył się 10 grudnia 1982 roku na cmentarzu katolickim na Zarzewie. Na pogrzeb przybyło mnóstwo łodzian. Przyjechali kibice wielu klubów. W ostatniej drodze Mariusza towarzyszyli kibice Arki Gdynia, Lecha Poznań, Śląska Wrocław, Wisły Kraków, Polonii Bytom, Broni Radom i innych klubów. W momencie chowania trumny do grobu zrobiło się biało-czerwono-biało od podniesionych do góry szalików ŁKS.