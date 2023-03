Kibice Lecha zniszczyli sektor gości na Widzewie. Sektor zamknięty do końca sezonu - twierdzi prezes Widzewa

Marcin Szypszak napisał: Tak wygląda stadion @RTS_Widzew_Lodz po wizycie BANDYTÓW, mieniących się „kibicami” @LechPoznan. Wydatnie wspierała ich chuliganerka @LKS_Lodz. Zniszczenia w setkach tys. Sektor gości na stadionie w Łodzi będzie zamknięty do końca sezonu! Wstyd! Serio Lech, wy chcecie do Europy?

Prezes Widzewa Mateusz Dróżdż napisał na twitterze: Ta runda pokazuje, jak wiele jeszcze pracy przed nami. Meczu nie widziałem, więc nie będę go oceniał. Mimo wszystko musimy się wziąć w garść i wyciągnąć tyle, ile się da. Dobrze, że ten mecz mamy już za sobą i na boisku i poza nim. Sektor dla gości do końca rundy zamknięty.

Nie wiadomo jeszcze, jaką karę poniesie Lech.

To, że kara będzie jest pewne.

Kibice Lecha przyjechali na mecz z Widzewem w sile 900 osób. Pod eskortą policji dostali się na stadion. Byli pilnowani przez policję, by nie wbiegli na murawę. Ale co się działo wewnątrz sektora - dowiedzieliśmy się dopiero teraz.

Podobna sytuacja miała miejsce 24 września 2019, gdy na stadionie Widzewa został rozegrany mecz Pucharu Polski. Kibice Śląska Wrocław urządzili rozróbę w swoim sektorze, interweniować musiała policja, na boisku pojawiły się polewaczki. Widzew domagał się od Śląska odszkodowania za zniszczenia, jednak włodarze wojskowych nie byli skorzy do płacenia i sprawa trafiła do sądu. Jak podał na Twitterze rzecznik RTS Marcin Tarociński, w tej sprawie zapadł wyrok. Klub z Wrocławia musiał zapłacić 101.413 zł.