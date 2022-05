Kibice ŁKS czekają na zmiany. To gorący czas dla działaczy

a zajęciach powinni pojawić się też nowi gracze. Czy pojawią się w klubie dzięki zabiegom dotychczasowego dyrektora sportowego Krzysztofa Przytuły, to już inna sprawa. Miał on wprawdzie zapowiedzieć po przegranej na swoim boisku z Chrobrym Głogów (0:1), że rozstaje się z klubem z alei Unii, lecz nie była to oficjalna deklaracja, a zdaniem przecież łatwo zmienić można. Inna sprawa, że sternik klubu z alei Unii 2 Tomasz Salski wydaje się być w dyrektora sportowego niczym w obrazek. Co innego kibice, którym z Krzysztofem Przytułą nie po drodze i to już od dawna. Pozostaje jednak pytanie, czy odwołanie dyrektora sportowego, jeśli nie ma się upatrzonego następcy, cokolwiek zmieni?

Jeśli chodzi o kadrę drużyny, to decyzje personalne powinny zapadać do środy włącznie. To dlatego, że piłkarze trenują do czwartku. Co z trenerem? Jak już wcześniej informowaliśmy Marcin Pogorzała nie ma wymaganych uprawnień na prowadzenie zespołu w I lidze. - Najbliższe dni pokażą co dalej, bo będą odbywały się rozmowy - mówi Marcin Pogorzała. - Na ten moment, na gorąco po ostatnim meczu ligowym w Katowicach nie będę nic mówił. To są trudne chwile dla naszego klubu i po prostu sobie z tym nie poradziliśmy.