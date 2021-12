Kibice ŁKS krytykują piłkarzy. Ostre słowa na temat drużyny i nie tylko

Co po meczu mówił piłkarz ŁKSBartosz Szeliga: – Mecz z Chrobrym mógł się potoczyć inaczej i powinien się potoczyć inaczej. W pierwszej połowie mieliśmy dużo kontroli nad piłką, dużo może nie klarownych, ale sytuacji, po których mogliśmy się pokusić o zdobycie bramki. W drugiej połowie mecz stał się bardziej wyrównany, straciliśmy bramkę, w pewnym sensie kontrowersyjną. I nagle coś w nas się zastopowało. Już nie tworzyliśmy tych sytuacji jak do tej pory.

Inaczej widzieli mecz w Głogowie kibice, czego dowód dali w komentarzach na FB pod oficjalnym postem klubu:

Piotr Maciaszek napisał-: „Czego zabrakło, żeby dzisiaj cieszyć się z chociażby jednego punktu. Otóż zabrakło: 1. Umiejętności. 2. Bramkarza 3. Obronców. 4. Pomocników. 5. Napastników. 6.TRENERA!!!. 7. Ambicji. Mało?”

Mar Cin: „Wy się k... nie nadajecie do podawania piłki dzieciom na orliku gwiazdeczki a nie piłkarze mówcie od razu że nie ma hajsu to nie gracie a nie co tydzień to samo p... że wam zależy że walczycie do końca kogo wy chcecie nabrać?”.

Jarosław Czarniecki napisał: „To co piepszą po każdym meczu aż się nie do słuchać. Niech ktoś powie w czym jest problem”.

Jakub Maciej: „Wbiliście to sobie kolejny gwóźdź do trumny ... to wasze zdanie i ten „smutek” myślę że na większości już nie robi wrażenia , nic was nie tłumaczy”.

Sylwester Luc: „W sobotę niech zagrają przy pustych trybunach”.

Arkadiusz Kacprzak: „Chłopaki źle zrozumieli, mieli punktować a nie być punktowani!”

Przemek Sarnowiak: „Niech Przytula wyjdzie w końcu do wywiadu, na pewno każdy jest ciekawy co ma do powiedzenia”.

Ad Habisiak: „Co świeci na nowym stadionie przy al. Unii? Świecą pustki. Awans do ekstraklasy jest tak samo pewny jak to że Legia będzie „majstrem”.

Nie dziwimy się rozgoryczeniu kibiców ŁKS. Jedyne co może odmienić nastroje przed zimową przerwą w ŁKS, to zwycięstwo w Łodzi nad Puszczą Niepołomice. Mecz w sobotę o godz. 15:00. Sędziuje: Krzysztof Jakubik (Siedlce).

